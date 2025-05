Stand: 16.05.2025 08:10 Uhr Flensburg: Pflegemesse im Fördepark gegen den Fachkräftemangel

Im Fördepark in Flensburg findet am Freitag (16.5.) eine Jobmesse zum Thema Pflege statt, veranstaltet von der Agentur für Arbeit. Dort präsentiert sich eine breite Palette an Pflegeeinrichtungen, Kliniken und Bildungsinstitutionen, unterstützt von der Stadt und dem Kreis. "Wir kämpfen eigentlich aktiv bei dieser Jobmesse gegen den Fachkräftemangel hier in unserer Region", erläutert Sonya Simentschitsch von der Agentur für Arbeit die Bedeutung der Messe. "Viele Einrichtungen suchen dringend Personal und viele Menschen suchen einen Beruf mit Sinn und mit Herz und auch mit Zukunft. Und genau diese beiden Seiten bringen wir bei der Pflegemesse zusammen."

Besucherinnen und Besucher können sich von 10 bis 15 Uhr auf persönliche Gespräche mit Vertreterinnen und Vertretern der Pflegebranche sowie auf interaktive Angebote wie Alterssimulationsanzüge und Pflegeübungen an Puppen freuen. Der Eintritt zur Messe ist frei und richtet sich an alle Interessierten. Die Veranstaltung biete eine wichtige Gelegenheit, um Netzwerke zu bilden und sich über Karrierechancen im Pflegebereich zu informieren, so Sonya Simentschitsch weiter.

