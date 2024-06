Stand: 28.06.2024 09:33 Uhr Von Flensburg nach Paris: Eine Rennradtour für einen guten Zweck

Am Samstagfrüh startet in Flensburg eine Rennradtour mit 37 Fahrerinnen und Fahrern bis nach Paris. Kurz nach 8 Uhr geht es an der Flensburger Hafenspitze los - und zwar als Teil einer internationalen Sternfahrt in die französische Hauptstadt, die unter dem Namen "Team Rynkeby" läuft. Rynkeby heißt ein Dorf auf der dänischen Insel Fünen, wo die Aktion 2001 ihren Anfang nahm. Ziel der Aktion ist es, Geld für die Kinderkrebshilfe zu sammeln. Sponsoren haben in Flensburg in diesem Jahr bereits rund 100.000 Euro zugesagt, sagte Mannschaftskapitän Sven Ritter. Die Fahrt ist kein Wettbewerb. Ziel ist nur, nach genau einer Woche in Paris anzukommen.

NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.06.2024 | 08:30 Uhr