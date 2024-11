Stand: 01.11.2024 11:10 Uhr Vollsperrung nach schwerem Unfall auf L75 bei Wakendorf II

Zwischen Wakendorf II und Henstedt-Ulzburg im Kreis Segeberg ist die Landesstraße 75 am Freitagmorgen in beide Richtungen voll gesperrt worden. Zuvor war laut Polizei ein Pkw frontal auf einen Lkw aufgefahren. Ein 67 Jahre alter Mann wurde dabei lebensgefährlich verletzt und kam mit einem Hubschrauber in Krankenhaus. Der Lkw landete im Graben. Das Fahrzeug wird zurzeit geborgen. Die Sperrung kann noch mehrere Stunden dauern, so die Polizei am Freitagvormittag. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.11.2024 | 11:00 Uhr

