Stand: 08.03.2024 10:21 Uhr Vier Kilometer lange Menschenkette gegen Ausgrenzung geplant

Die Kirchengemeinde Großsolt will am Sonntag eine vier Kilometer lange Menschenkette bis nach Freienwill (beide Kreis Schleswig-Flensburg) aufstellen. Unter dem Motto "Hand in Hand für’s bunte Land" soll laut den Veranstaltern gezeigt werden, dass auch die Menschen vom "platten Land" gegen Ausgrenzung und Menschenfeindlichkeit aufstehen.

Organisator Pastor Philipp Kurowski sagte: "Um 14 Uhr jeweils an den Parkplätzen vor dem Gemeindehaus beziehungsweise an der Kirche sammeln wir uns und dann laufen wir aufeinander zu und werden uns in der Mitte treffen." Um 15 Uhr soll die Menschenkette stehen.

