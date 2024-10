Stand: 07.10.2024 09:15 Uhr VfL Lübeck-Schwartau siegt gegen Hüttenberg

Der VfL Lübeck-Schwartau hat in der 2. Handball-Bundesliga den TV Hüttenberg mit 27:19 besiegt und damit den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz geschafft. Besonders Torhüter Nils Conrad trug zum Erfolg bei, indem er am Sonntag mit 16 Paraden glänzte, darunter vier abgewehrte Siebenmeter. Am kommenden Montag tritt der VfL beim HC Elbflorenz Dresden an.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.10.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck Bundesliga