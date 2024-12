Stand: 12.12.2024 09:42 Uhr VfB Lübeck bedankt sich mit Rabatt-Aktion

Nach der Beinahe-Insolvenz des VfB Lübeck will der Verein sich jetzt bei seinen Unterstützerinnen und Unterstützern bedanken. Die nächste Partie auf der Lohmühle am kommenden Sonnabend gegen die zweite Mannschaft des FC St. Pauli wird zu einem Danke-Spiel. Unterstützer bekommen für das Heimspiel Tickets zum halben Preis. Das teilte der Regionalligist mit. Vor zwei Wochen hatte der VfB Lübeck noch finanziell mit dem Rücken zur Wand gestanden. Fans, Sponsoren und andere Geldgeber spendeten innerhalb weniger Tage eine Million Euro und verhinderten so die Insolvenz des Traditionsvereins. Eine Untersuchungskommission soll nun bis Ende März aufarbeiten, wie genau es dazu kommen konnte.

