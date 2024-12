Stand: 07.12.2024 14:56 Uhr VfB Lübeck-Vorstand: System ist kollabiert

Nach der Beinahe-Insolvenz des VfB Lübeck hat die Vereinsführung den Mitgliedern am Sonnabend auf einer Versammlung erklärt, wie es aus ihrer Sicht dazu kommen konnte. Laut Vorstand Dieter Gudel hat der Verein über mehrere Jahre regelmäßig Geld ausgegeben, das eigentlich für die nachfolgende Saison einkalkuliert war, zum Beispiel für Werbeeinahmen. Es sei ein Kollaps eines Systems gewesen, "das sich über viele Jahre aufgebaut hat, wo du dich immer aus der Zukunft in die Gegenwart hinein bedient hast. Und in Kombination mit einem Abstieg von der dritten Liga in die Regionalliga ist das dann kollabiert", sagte Gudel. Er warte nun auf den Bericht einer Untersuchungskommission Ende März, die vom Vorstand eingesetzt worden sei.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck VfB Lübeck