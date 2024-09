Stand: 24.09.2024 09:38 Uhr Verkehr auf Fehmarnsundbrücke nur einspurig

Auf der Fehmarnsundbrücke (Kreis Ostholstein) kann es am Dienstag und Mittwoch zu Staus kommen. Grund ist der Umbau der dortigen Baustelle, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Der Verkehr wird einspurig per Ampel über die Brücke geleitet. Aktuell werden die Tragseile ausgetauscht. Die Arbeiten auf der Westseite sind abgeschlossen, nun ist die Schienenseite der Querung an der Reihe. Die Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Kilometern pro Stunde bleibt bestehen. Autofahrer müssen sich auf Verzögerungen einstellen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein