Vergängliche Graffiti-Kunst: Planet Alsen in Itzehoe Stand: 27.01.2025 23:11 Uhr Fotograf Setus Studt und Graffitikünstler Mirko Reisser, besser bekannt als DAIM, rekonstruieren die Kunstgeschichte auf dem Gelände der ehemaligen Alsenwerke.

von Pauline Reinhardt

Früher war hier alles von grauem Zementstaub bedeckt - genau genommen bis Anfang der 1980er Jahre, als in Itzehoe (Kreis Steinburg) noch die Alsenwerke tätig waren. In den 90er Jahren kamen dann die Sprayer auf das stillgelegte Werksgelände zwischen der Stör und den Eisenbahnschienen. Plötzlich hing der Geruch nach Farbe in der Luft - und es wurde bunt. Die Sprayer erschuffen ihr eigenes Outdoor-Museum.

Setus Studt: "Ein Stück Kunstgeschichte"

Dass hier Kunstgeschichte geschrieben wurde - und immer noch wird -, sieht auch Setus Studt so. Er ist Fotograf und Vorstandsmitglied des Fördervereins Planet Alsen. Als es mit den Graffiti auf dem Gelände des Alsenwerkes losging, interessierte er sich vor allem für den Verfall der Gebäude. "Ich habe das alles dokumentiert, weil ich im Verfall ein Werden entdeckt habe", erzählt er. Dann entdeckte er ein Graffiti, das anders als die anderen aussah, dreidimensional und aufwendig gestaltet. Es stammte von Mirko Reisser, besser bekannt als DAIM, und war für Setus Studt der Auslöser, auch die Graffiti zu fotografieren.

107 Schichten auf einer Wand: die Vergänglichkeit von Graffiti

DAIMs Werk von damals kann man längst nicht mehr auf dem Gelände von Planet Alsen entdecken. Setus Studt erzählt, dass er auf einer Wand bis zu 107 Farbschichten dokumentiert hat. "Graffiti ist eine vergängliche Kunst. Illegal gesprühte Bilder werden teilweise bereits einen Tag später beseitigt", bestätigt Mirko Reisser. Auch wenn ihn diese Vergänglichkeit nicht stört: Nach Itzehoe ist der Hamburger Graffitikünstler damals gekommen, weil es dort noch freie Wände gab. "In Hamburg waren alle Wände schon tausendfach belegt, da musste man seine eigenen Bilder immer wieder übersprühen."

Das sprach sich rum: Bald kamen Graffitikünstler aus ganz Deutschland und schließlich aus der ganzen Welt zum Sprühen nach Itzehoe. Oder wie es in einer Google-Rezension von Planet Alsen steht: "Spannendes Museum. Künstler sind hier willkommen da das Gestalten der Wände erlaubt ist." Inzwischen sind einige Wände abgerissen worden und es gibt nur noch einen Schlämmbottich. Trotzdem: Planet Alsen ist zur Wall of Fame geworden, einem Ort für besonders erfahrene Sprayer.

Die Anfänge der Graffiti-Szene rekonstruieren

Heute sprüht Mirko Reisser hier nicht mehr. Er führt inzwischen vor allem Auftragsarbeiten aus, wie das weltweit höchste Wandgemälde in Kanada oder stellt seinen DAIM-Schriftzug in verschiedenen Variationen im "Woods Art Institute" in Wentorf bei Hamburg (Herzogtum Lauenburg) aus. Außerdem sortiert er gemeinsam mit Setus Studt dessen Fotografien von Planet Alsen. Wann sah welche Wand wie aus, wer hat neben wem gemalt - und wer wen übermalt? "Es ist sehr spannend für mich zurückzuschauen, wie das Ganze mal angefangen hat - für mich, aber auch für die gesamte Szene."

Mirko Reisser und Setus Studt haben große Pläne für diese Rekonstruktionen, die der Fotograf auch als "digitale Ausgrabungen" bezeichnet. Ein Buch soll daraus entstehen sowie eine Ausstellung in den Räumen des Fördervereins. Doch das ist nicht alles. Auch der Outdoor- und Mitmachteil des Museums soll durch neue Wände wieder vergrößert werden - für die ständig wechselnden Ausstellungen.

