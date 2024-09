Stand: 13.09.2024 16:24 Uhr Verein Herbstsonne: 20 Jahre Hilfe für ältere Menschen

Der Verein Herbstsonne Neumünster feiert sein 20-jähriges Bestehen. Er unterstützt Menschen ab 60 Jahren - unter anderem bei finanziellen Problemen. Außerdem sorgt der Verein für Treffen, wie Grünkohlessen, Stadtrundfahren oder Fahrten in die holsteinische Schweiz. Vereinsvorsitzende Birgit Kafvelström beobachtet nach eigenen Angaben, dass viele Senioren mit Geldproblemen ihre Sorgen für sich behalten würden. Neben individuellen Gesprächen hilft der Verein älteren Menschen auch mit Geld, so Kafvelström. Zur Jubiläumsfeier im Caspar von Saldern Haus in Neumünster werden etwa 100 Gäste erwartet.

Schlagwörter zu diesem Artikel Neumünster Soziales Engagement