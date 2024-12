Stand: 11.12.2024 09:27 Uhr Vattenfall will Batteriespeicher in Geesthacht errichten

Der Energieversorger Vattenfall plant in der Nähe des stillgelegten Atomkraftwerks Krümmel in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) offenbar einen großen Batteriespeicher zu bauen. Wie die Lübecker Nachrichten berichten, hat das Unternehmen Dienstagabend den Stadtplanungsausschuss über seine Pläne informiert. Demnach soll der Bau mehrere hundert Millionen Euro kosten. Auf einer Fläche von ungefähr vier Fußballfeldern sollen die in Containern verbauten Batterien überschüssigen Strom aus Wind- und Sonnenenergie speichern und ihn wieder abgeben, wenn er benötigt wird. Allerdings müssten für das Großprojekt laut Bericht erst Flächennutzungs- und Bebauungsplan geändert werden.

