Vandalismus in Gewerbegebiet in Prisdorf

Die Polizei Bad Segeberg ermittelt in einem besonders schweren Fall von Vandalismus. In Prisdorf im Kreis Pinneberg sind in zwei Nächten mehr als 30 Autos zerkratzt worden. Die Taten ereigneten sich laut Polizei sowohl in der Nacht auf Dienstag in der letzten Woche als auch in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Demnach wurden auch Außenspiegel zerstört. Tatort war in beiden Nächten das Gewerbegebiet Peiner Hag. Der Schaden wird auf bis zu 200.000 Euro geschätzt.

