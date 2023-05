Urlauber können bei Ferienwohnungen in SH sparen Stand: 09.05.2023 11:54 Uhr Ein Urlaub im Ausland wird momentan immer teurer. Weil es nach der Corona-Krise weiterhin ein geringeres Angebot an Flugverbindungen gibt, sind die Preise meist hoch. Wer sich aber für eine Auszeit im eigenen Land entscheidet, kann ordentlich sparen.

Die Zeit der spontanen Billig-Flüge ins Ausland ist vorbei. Statt "Last Minute" sparen laut Deutschem Reiseverband nun vor allem Frühbucher. Anders sieht es bei den Unterkünften bei uns im Land aus. Laut Ferienhausverband locken die Anbieter kurzfristig entschlossene Urlauber mit Rabatten.

Landesinnere ist besonders günstig

So gibt es für die kommenden vier Wochen allein an den Küsten von Nord- und Ostsee in Schleswig-Holstein mehrere Hundert Angebote mit ordentlichen Nachlässen. Der Verbandsvorsitzende Göran Holst empfiehlt, im Internet direkt nach rabattierten Unterkünften zu schauen: "In der Liste für die nächsten 28 Tage gibt es teilweise 35 Prozent Nachlass in St. Peter-Ording. Es gibt auch noch viel zu buchen auf Sylt." Auf der Insel seien - Stand heute - fast 30 Prozent der Ferienwohnungen für den Sommer noch gar nicht gebucht. Und im Landesinneren sei es noch mal günstiger.

Zahl der Unterkünfte gestiegen

Der Ferienhausverband begründet die fallenden Preise unter anderem damit, dass die Nachfrage wegen der Inflation deutlich nachgelassen hat und die Anbieter jetzt kurzfristig Urlauber mit günstigen Preisen locken wollen. Gleichzeitig ist auch die Zahl der Anbieter von Ferienwohnungen und -häusern in diesem Jahr nochmal gestiegen. Zu finden sind die günstigeren Angebote laut Verband auf allen gängigen Urlaubsplattformen im Internet.

