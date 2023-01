Flughafen Lübeck will weiter wachsen Stand: 04.01.2023 08:27 Uhr Seit gut zwei Jahren werden ab Lübeck wieder verschiedene Ziele in Europa angeflogen - und offenbar läuft es gut auf dem Airport. Die Zahl der Passagiere hat sich 2022 im Vergleich zum Vorjahr verdreifacht.

Etwa 100.000 Passagiere sind im vergangenen Jahr mit dem Flieger ab oder nach Lübeck gereist. Das sind laut Flughafen-Betreiber dreimal so viele wie noch im Jahr davor. Aktuell startet die eigene Airline Lübeck Air nach Bergen, Stuttgart, Salzburg, München und ab Ende des Monats ins schwedische Skigebiet Sälen. Im Sommer geht es dann auch nach Antalya, Mallorca, Kreta und Korfu.

Ausbaupläne für Flugrouten und Gelände

Außerdem soll in diesem Jahr am Flughafen weiter gebaut werden, sagt Flughafen-Chef Jürgen Friedel: "Wir bauen weiter hier auf dem Vorfeld, wir bauen ein Terminal, wir bauen ein neues Tower-Gebäude mit einem Restaurant unten drin. Das wird noch ein gutes Jahr dauern. Und so wird dieser Standort konsequent weiterentwickelt." Die neuen Ziele - insbesondere das schwedische Skigebiet als Alternative zu den Alpen und Dolomiten - sein ein Test, um zu sehen, ob es sich lohne, das auch in den kommenden Jahren anzubieten. Laut Friedel bleibt abzuwarten, wie viele Menschen sich in diesem Jahr Flugreisen leisten wollen und können.

In den vergangenen zwei Jahrzehnten hatte der Flughafen Lübeck mehrfach den Besitzer gewechselt und musste zweimal Insolvenz anmelden.

Weitere Informationen Nach Neustart: Flughafen Lübeck zieht positive Bilanz Volle Flughäfen und Verspätungen zur Reise- und Ferienzeit - in Lübeck ist die Lage deutlich entspannter. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.01.2023 | 08:00 Uhr