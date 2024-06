Stand: 26.06.2024 10:00 Uhr Unternehmen an der Westküste unzufrieden

Schlechte Stimmung in der Wirtschaft zwischen Itzehoe (Kreis Steinburg) und Husum (Kreis Nordfriesland) - das ist das Ergebnis einer Umfrage des Unternehmensverband Unterelbe-Westküste. Die Aufträge und Umsätze sind im ersten Halbjahr 2024 massiv zurückgegangen, meldet die lokale Wirtschaft. Dafür gäbe es vielschichtige Gründe, sagt Ken Blöcker, Geschäftsführer des Unternehmensverbandes. Er spricht von einem "toxischen Cocktail": Zu viel Bürokratie, Fachkräftemangel und hohe Energiekosten machten laut Blöcker den Unternehmen das Leben schwer.

Fachkräfte gesucht: Einstellungsbereitschaft hoch

Nur jedes vierte Unternehmen in Dithmarschen und Steinburg bezeichnet seine eigene Geschäftslage als gut. Dennoch würden sie gern mehr Personal einstellen, besonders im Kreis Steinburg. Dort ist die Einstellungsbereitschaft besonders hoch.

Northvolt-Ansiedlung macht Hoffnung

Die Unternehmen blicken nicht sonderlich optimistisch in die Zukunft. Die Konjunktur werde sich nicht spürbar verbessern, glaubt die überwiegende Mehrheit der befragten Firmen. Dafür gäbe es keine Anzeichen. Ein Silberstreif am Horizont ist offenbar die Ansiedlung von Northvolt bei Heide (Kreis Dithmarschen). Das könne positive Auswirkungen auf die Region und die Unternehmen haben, so das Ergebnis der Umfrage.

