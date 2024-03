Stand: 24.03.2024 12:02 Uhr Unfall mit Todesfolge bei Bornhöved

Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos auf der B430 bei Bornhöved (Kreis Segeberg) ist ein Mann tödlich verletzt worden. Rettungskräfte brachten den 73-Jährigen am Sonnabend in ein Krankenhaus, wo er kurz darauf verstarb. Der Fahrer des anderen Wagens wurde laut Polizei bei dem Unfall ebenfalls schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

