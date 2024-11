Unfall auf A24 mit Taxi und Lkw: Frau lebensgefährlich verletzt

Bei einem schweren Unfall auf der A24 in Richtung Hamburg sind in der Nacht mehrere Menschen verletzt worden, einige von ihnen schwer. Laut Polizei sind ein Lkw und ein Taxi bei Reinbek (Kreis Stormarn) zusammengestoßen. Der Grund für die Kollision ist noch unklar. Der Lkw- und der Taxifahrer wurden leicht verletzt. Im Taxi saßen zwei Frauen, sie wurden schwer verletzt, eine schwebt in Lebensgefahr. Die Autobahn war fast sechs Stunden lang voll gesperrt.

