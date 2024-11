Stand: 25.11.2024 16:16 Uhr Unfall am Bahnübergang in Witzwort: Auto kracht in Zug

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Bahn in Witzwort im Kreis Nordfriesland sind Montagmorgen zwei Männer schwer verletzt worden. Ein 51-Jähriger habe an einem nicht gesicherten Bahnübergang einen Zug übersehen, teilte die Polizei mit. Er sei mit seinem Auto seitlich in den Triebwagen gefahren. Durch den Aufprall wurden der Autofahrer und sein Beifahrer schwer verletzt. In dem Zug, der von Husum nach St. Peter-Ording unterwegs war, befanden sich 15 Reisende, die unverletzt blieben. Der Zug war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit. Die Bahnstrecke war vorübergehend gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland