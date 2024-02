Stand: 29.02.2024 11:51 Uhr Umweltverbände: Das Weltnaturerbe Wattenmeer ist in Gefahr

Das Wattenmeer ist in Gefahr. Das haben Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Umweltverbände in einer gemeinsamen Erklärung mitgeteilt. Sie fordern von der UNESCO mehr Rücksicht. Bei der Jahresversammlung des internationalen Welterbe-Komitees war der Zustand des Wattenmeers problematisiert worden. Daraufhin haben die drei Wattenmeerstaaten - Deutschland, Dänemark und die Niederlande - einen Bericht über den Schutz des Wattenmeeres vorgelegt. Den halten die Umweltverbände für beschönigend. Sie fordern einen Ausstieg aus der fossilen Energiegewinnung im Weltnaturerbe Wattenmeer, denn die füge der Natur dort einen immer größeren Schaden zu, so die Erklärung der Verbände.

