Stand: 06.04.2024 11:14 Uhr Umgang mit KI an Schulen: SPD kritisiert fehlendes Konzept

Wie sollen Schulen in Schleswig-Holstein mit den Veränderungen durch Künstliche Intelligenz umgehen? Aus Sicht der SPD-Fraktion im Landtag fehlt der Landesregierung dazu bislang ein klares Konzept. Der bildungspolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Martin Habersaat, fordert unter anderem, dass jede Schule ein Konzept haben müsse, wie allen Schülerinnen und Schülern die Nutzung der KI-Werkzeuge beigebracht wird. Es sei es richtig, dass das Bildungsministerium den Schulen einen Leitfaden an die Hand gebe. Allerdings, so Habersaat, fehlten darin Antworten auf Fragen nach der Ausstattung und der Ausgestaltung von Prüfungen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.04.2024 | 09:00 Uhr