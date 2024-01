Über 2.200 Fahrzeuge: Bauern-Demos heute in Flensburg und Lübeck Stand: 10.01.2024 12:11 Uhr In Flensburg und Lübeck finden am Mittwoch große Aktionen der Landwirte statt. Im Laufe des Tages wird es in den Städten wieder einige Verkehrsprobleme geben.

In Flensburg sind am Mittag rund 1.600 Fahrzeuge unterwegs. Teilweise staut sich der Verkehr in Flensburg bis zur Autobahn zurück, berichtet ein NDR-Reporter. Die Polizei hat einige Trecker inzwischen sogar umgeleitet. Zeitweise war der Konvoi laut Stadtsprecher etwa 15 bis 20 Kilometer lang. Am Vormittag waren die Landwirtinnen und Landwirte nach Polizeiangaben sternförmig in die Stadt gefahren.

Die Kreisbauernverbände Flensburg, Schleswig und Nordfriesland haben zu der Protestaktion aufgerufen. Die teilnehmenden Landwirte, Handwerksbetriebe und Speditionsunternehmen kommen aus Nordfriesland, dem Kreis Schleswig-Flensburg und auch aus Flensburg direkt. Aus Husum und Klintum hatten sich gegen 8.30 Uhr Kolonnen auf den Weg nach Flensburg gemacht. In Schleswig war die Treckerdemo gegen 10 Uhr gestartet.

Volle Straßen im Flensburger Innenstadtgebiet

Die Trecker-Kolonnen haben sich am Vormittag auf der Exe, der Schleswiger- und der Husumer Straße in Flensburg in Formation gebracht. Am Mittag sind die Landwirte mit ihren Treckern dann auch am Wahlkreisbüro von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) vorbeigefahren. Hier habe sich die Polizei nach eigenen Angaben vorsorglich sichtbar positioniert.

Vor allem in der Mittagszeit wurde es auf den Straßen in der Flensburger Innenstadt eng. Auch im Busverkehr kann es zu Ausfällen und Verspätungen kommen. Die Beamtinnen und Beamten der Polizei haben angekündigt, im Stadtgebiet strikt auf freie Rettungswege zu achten. Der Bauernverband Flensburg hat eine friedliche Protestaktion angekündigt. Kundgebungen sind angeblich nicht geplant.

600 Fahrzeuge in Lübeck erwartet

Am Mittwoch wird auch Lübeck zentraler Anlaufpunkt für viele Demonstrationen. Ab dem Nachmittag werden etwa 600 Fahrzeuge aus der Hansestadt und den umliegenden Kreisen Ostholstein, Stormarn und Herzogtum Lauenburg erwartet.

Die Landwirte in Ostholstein starteten mit ihren "Trecker-Staffelfahrten" bereits am frühen Morgen auf der Inseln Fehmarn. Rund 100 Fahrzeuge waren angemeldet, es wurde aber schon vorher mit mehr Teilnehmenden gerechnet. Die Route im Kreis Stormarn für die Staffelfahrt nach Lübeck startet in Hamberge auf der B75. Angemeldet ist sie ab 13 Uhr. Erste Fahrzeuge auch aus Reinfeld versammeln sich in Hamberge ab 12 Uhr. Im Kreis Herzogtum Lauenburg wollen die Landwirte um 13 Uhr in Berkenthin starten. Die Route nach Lübeck führt dann über die L221.

Lindenplatz: Bauern wollen Forderungsliste an Politik übergeben

Um 14.30 Uhr wollen sich die Landwirte mit ihren Treckern vor dem Holstentor in Lübeck versammeln. Am Lindenplatz ist auf der Grünfläche am Bismarckdenkmal die Übergabe einer Forderungsliste des Bauernverbandes an Politiker des Landes und an ein Bundestagsmitglied geplant.

Ende der Kolonnenfahrt ist an der Kreuzung Moislinger Allee/Lachwehrallee. Danach sind Einzelfahrten in Richtung Heimatorte geplant. Rund um den Lindenteller muss auch schon vor 14.30 Uhr mit erheblichen Verkehrsproblemen gerechnet werden.

Kleinere Aktionen im Rest des Landes

In ganz Schleswig-Holstein wird am Mittwoch wohl immer wieder spontan auf einzelnen Straßen demonstriert. Kleinere, nicht angemeldete Schlepperkolonnen sind laut Polizei unter anderem im Kreis Stormarngeplant. Im Kreis Rendsburg-Eckernförde soll es auf der B203 zwischen Hamdorf und der Kreisgrenze Schlepperkonvois geben. An der B76 ist zwischen Wulfshagen und Neudorf eine Mahnwache angekündigt. Vor der Kanalfähre Breiholz soll es Kolonnenfahrten geben.

Im Kreis Dithmarschen sind wieder Bauern-Proteste in der Eider-Treene-Sorge Region geplant. Das betrifft Erfde und Umgebung.

Zwischen 7 Uhr und 15 Uhr werden im Kreis Herzogtum Lauenburg Kolonnenfahrten auf mehreren Strecken jeweils wechselnd in beide Richtungen stattfinden: Betroffen ist die B207 von Bälau nach Blankensee beziehungsweise nach Schwarzenbek und von Harmsdorfer Kreuz bei Ratzeburg nach Groß Sarau/Blankensee. Außerdem sind die Landwirte auf der B208 Kastorf-Ratzeburg und L200 Büchen-Breitenfelde unterwegs. Die B207/B208 Ratzeburg nach Groß Grönau sind jeweils von 17 bis 20 Uhr von den Bauernprotesten betroffen.

