Stand: 28.06.2024 09:22 Uhr Über 100 Einsätze der Feuerwehr nach Unwetter in Südholstein

Hagelkörner so groß wie Murmeln, bis zu 60 Litern Regen pro Quadratmeter und umherfliegende Äste - das ist die Bilanz des Unwetters von gestern Abend in Südholstein. Mehr als 100 Mal mussten die Einsatzkräfte ausrücken, melden die Leitstellen. Hauptsächlich mussten Keller ausgepumpt und Äste von den Straßen geräumt werden. In Quickborn im Kreis Pinneberg brach das Dach eines Sonnenstudios ein, weil es den Wassermassen nicht standhielt. Verletzt wurde niemand.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.06.2024 | 08:59 Uhr