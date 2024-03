Stand: 06.03.2024 10:57 Uhr UKSH erhält Auszeichnung für Digitalisierung

Das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein mit Standorten in Kiel und Lübeck erhält zum vierten Mal in Folge die Auszeichnung "Digital-Champion". In der Kategorie "Öffentliche Krankenhäuser" erreichte das UKSH nach eigenen Angaben die Höchstpunktzahl. Die Auszeichnung sei eine Anerkennung für das UKSH und die Teams, die kontinuierlich daran arbeiten, digitale Technologien zum Wohl der Patientinnen und Patienten einzusetzen, sagte Prof. Jens Scholz, Vorstandsvorsitzender des UKSH. Als Grundlage für die aktuellen Studie des Instituts für Management- und Wirtschaftsforschung dienten nach Angaben der Herausgeber Daten von bundesweit über 12.000 Unternehmen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.03.2024 | 08:30 Uhr