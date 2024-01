UKSH Kiel und Lübeck: Warnstreik für Dienstag angekündigt Stand: 26.01.2024 14:16 Uhr Der Marburger Bund hat Ärzte des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein zu einem eintägigen Warnstreik am kommenden Dienstag aufgerufen. Die Patientenversorgung sei jedoch sichergestellt.

Der Streik betrifft nach Angaben der Ärztegewerkschaft Marburger Bund allein an den UKSH-Standorten in Kiel und Lübeck rund 2.000 Medizinerinnen und Mediziner. Bundesweit gelte der Aufruf für 23 landeseigene Unikliniken. Nach derzeitigen Informationen soll der Warnstreik nur einen Tag andauern. Die zentrale Warnstreik-Kundgebung findet in Hannover statt.

Hintergrund sind die Verhandlungen mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL). Der Marburger Bund fordert laut eigener Aussagen faire Arbeitsbedingungen, 12,5 Prozent mehr Gehalt und höhere Zuschläge bei der Arbeit "zu ungünstigen Zeiten", also nachts, an Wochenenden und Feiertagen.

Vorhandene Patienten sollen trotzdem behandelt werden

Alle Notfälle werden behandelt, ebenso alle bereits stationär aufgenommenen Patienten, so der Marburger Bund. Von den Streikmaßnahmen ausgeschlossen sind demnach auch alle nicht aufschiebbaren Operationen und Therapien.

