Stand: 26.08.2024 09:13 Uhr UKSH Kiel: Pflege-Azubis leiten Station

Am Kieler UKSH leiten von Montag an 14 Pflege-Auszubildende zum Abschluss ihres zweiten Lehrjahres vier Wochen lang eine Station. Dabei übernehmen sie fast alle pflegerischen Aufgaben, darunter auch die Stationsleitung. Die examinierten Pflegekräfte halten sich im Hintergrund, beobachten aber genau, was der Nachwuchs macht. "Das Ziel ist, dass wir in unserer Arbeit sicherer werden und Erfahrungen sammeln, damit wir später als Examinierte selbst agieren und reagieren können," sagt Pflege-Auszubildender Tom Wissel. Das Projekt läuft auf einer Station im Bereich Allgemein- und Unfallchirurgie sowie Urologie.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel