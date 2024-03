Stand: 07.03.2024 16:13 Uhr UKSH-Ärzte wollen am kommenden Montag streiken

Der Marburger Bund hat Ärzte des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH) zu einem eintägigen Warnstreik am kommenden Montag aufgerufen. An den Standorten in Kiel und Lübeck seien rund 2.000 Mediziner betroffen, teilte die Ärztegewerkschaft mit. In Kiel soll es eine Demonstration geben. Die Patientenversorgung sei währenddessen sichergestellt, heißt es. Hintergrund des Warnstreiks sind die Verhandlungen mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder. Der Marburger Bund fordert nach eigenen Angaben grundlegende Verbesserungen der Tarif- und Arbeitssituation, unter anderem 12,5 Prozent mehr Gehalt und höhere Zuschläge für die Nachtarbeit.

Archiv 4 Min Nachrichten 16:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.03.2024 | 14:00 Uhr