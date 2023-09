Trittau: Brand in Unterkunft für Geflüchtete Stand: 08.09.2023 19:52 Uhr Ein Mensch ist offenbar bei einem Brand in einer Unterkunft für Geflüchtete in Trittau leicht verletzt worden. Warum es brannte, ist noch unklar.

Am Freitagnachmittag ist in einer Unterkunft für Geflüchtete in Trittau ein Feuer ausgebrochen. Gegen 16.45 Uhr wurde die Feuerwehr in Trittau im Kreis Stormarn alarmiert. Laut Polizei befanden sich zu diesem Zeitpunkt mehrere Menschen in der Unterkunft. Sie hätten das Gebäude dann aber alle verlassen können. Wie die Rettungsleitstelle mitteilte, retteten sich allerdings zwei Personen mit einem Sprung aus dem ersten Stock. Dabei wurde eine von ihnen leicht verletzt. Ob es noch weitere Verletzte gibt, ist noch unklar.

Brand am Freitagabend noch nicht gelöscht

Das Gebäude stand laut Polizei vollständig in Flammen. Am Freitagabend waren die Einsatzkräfte immer noch mit den Löscharbeiten beschäftigt. Wie lange der Einsatz noch andauert, konnte die Leitstelle nicht abschätzen. Zur Brandursache machten Polizei und Feuerwehr bislang keine Angaben. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.09.2023 | 20:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Stormarn