Stand: 17.07.2024 15:36 Uhr Travemünder Woche: Bundespolizei warnt vor Taschendiebstählen

Am Freitag startet die Travemünder Woche. Die Veranstalter rechnen mit bis zu einer halben Million Besuchern. Wegen des Deutschland- und Sommerferientickets und auch um die lästige Parkplatzsuche zu vermeiden, dürften viele Menschen mit der Bahn anreisen. Weil es in den Zügen wohl sehr voll werden wird, bittet die Bundespolizei alle Reisenden, besondere Rücksicht aufeinander zu nehmen. Gleichzeitig warnt sie vor Taschendieben, die das hohe Reiseaufkommen ausnutzen könnten. Zur Abschreckung verstärkt die Bundespolizei ihre Präsenz an Bahnhöfen und in Zügen entlang der Strecke Lübeck-Travemünde, einschließlich der Videoüberwachung in Zügen.

Weitere Informationen Travemünder Woche 2024: Das erwartet Sie in diesem Jahr Am Freitag startet die 135. Auflage der Travemünder Woche. Im Mittelpunkt stehen die Segelwettbewerbe, das Musikprogramm und die Festivalatmosphäre. mehr

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.07.2024 | 16:30 Uhr