Stand: 15.08.2024 15:47 Uhr Travemünde: Informationsveranstaltung zu Diabetes

11 Millionen Menschen in Deutschland haben Diabetes und etwa jede Minute kommt eine Neuerkrankung hinzu. Das geht aus Zahlen der Deutschen Diabetes-Hilfe hervor. In Travemünde hat die gemeinnützige Organisation am Donnerstag Menschen über die Erkrankung informiert, beispielsweise über Risikofaktoren wie ungesunde Ernährung, Übergewicht und Bewegungsmangel. Diabetologe Jens Kröger sagte NDR Schleswig-Holstein: "In dem Moment, wenn ich mich bewege, gehen die Glukose-Werte und Blutzuckerwerte nach unten. Das ist wichtig für Menschen mit Diabetes." Laut Kröger steigt die Zahl der Diabetes-Patienten aktuell weltweit an.

