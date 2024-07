Stand: 13.07.2024 11:43 Uhr Travemünde: Hotel nach Brand in der Nacht geräumt

Im Hotel "Slow Down Travemünde" in Lübeck-Travemünde hat es in der Nacht zu Sonnabend gebrannt. Laut Polizei mussten alle Gäste das Gebäude verlassen. Ein Mensch stürzte dabei und erlitt einen Kreislaufzusammenbruch. Die Flammen waren schnell gelöscht, es hatte nur ein kleiner Kosmetikeimer gebrannt. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung.

