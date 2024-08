Stand: 13.08.2024 12:21 Uhr Transparency International: Politik in SH ist transparent

Schleswig-Holstein gehört in einem deutschlandweiten Vergleich dazu, wie transparent Politik ist, zur Spitzengruppe der Bundesländer. Laut einer Untersuchung der Antikorruptionsorganisation Transparency International liegt Schleswig-Holstein auf Platz 4. Die Organisation hat untersucht, welche Vorschriften in den verschiedenen Bundesländern für die Politik gelten, um diese möglichst transparent, sauber und nachvollziehbar zu machen.

Kritikpunkt: Schleswig-Holstein hat kein Lobbyregister, also eine Liste mit Menschen, die zum Beispiel im Auftrag von Unternehmen die Politik in eine bestimmte Richtung lenken wollen. Dafür punktet das nördlichste Bundesland mit festgeschriebenen Verhaltensregeln und Verboten, an die sich Politiker halten müssen.

Archiv 4 Min Nachrichten 13:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.08.2024 | 13:00 Uhr