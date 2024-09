Stand: 26.09.2024 16:10 Uhr Traditionelle Erntekrone soll Landtag von SH schmücken

Die Landjugend Nordfrieslandübergibt am Donnerstag die traditionelle Erntekrone an den Schleswig-Holsteinischen Landtag. In den kommenden Wochen wird die Krone aus Getreideähren die Eingangshalle des Landeshauses schmücken. Diese Tradition wird seit vielen Jahren gepflegt und wechselt jährlich zwischen verschiedenen Landjugenden. In diesem Jahr hat Nordfriesland die Ehre, die Krone zu überreichen. Die Übergabe soll die Wertschätzung für die Landwirtschaft symbolisieren und Gelegenheit bieten, sich über die Ernte des vergangenen Jahres auszutauschen.

