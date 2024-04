Stand: 19.04.2024 18:10 Uhr Tornado-Absturz im April 2004: Gedenkfeier in Garding

In Garding findet am Sonntag eine Gedenkfeier anlässlich des 20. Jahrestages des Tornado-Absturzes auf der Halbinsel Eiderstedt (Kreis Nordfriesland) statt. Bei der Kollision zweier Tornado-Kampfjets des Geschwaders 51 aus Jagel kamen am 21. April 2004 zwei Soldaten ums Leben, zwei andere konnten sich mit dem Fallschirm retten. Glück im Unglück hatten damals die Anwohner an der Absturz-Stelle: Die tonnenschweren Trümmer der beiden Jets schlugen teilweise weniger als 100 Meter entfernt von den Wohnhäusern ein.

