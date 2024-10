Stand: 14.10.2024 16:27 Uhr Tokio - Kiel: Hochschul-Kooperation in der Medizin

Die Christian-Albrechts Universität zu Kiel hat einen neuen japanischen Partner. Die Universität wird mit dem neu gegründeten Institute of Science in Tokio zusammenarbeiten. Die Hochschulen wollen sich künftig in den Bereichen Medizin und Medizintechnik austauschen. Diese Kooperation sei ein großer Schritt in der Medizin und Technologie mit Japan, sagte der hauptamtliche Dekan der Medizinischen Fakultät Professor Joachim Thiery. Die Gesetze seien in beiden Ländern sehr verschieden, diese Kooperation ermögliche nun im Bereich der Medizin sowohl einen Austausch der Studenten als auch der Wissenschaft. Schon im nächsten Frühjahr seien die ersten Workshops in Kiel und Tokio geplant.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel