Stand: 27.05.2024 10:32 Uhr Timmendorfer Strand: Bergung des Pontons verzögert sich

Nachdem am Freitag in Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) die Bergung einer Arbeitsplattform, die sich unter der neuen Seebrücke verkeilt hatte, begonnen hat, teilte die Gemeinde jetzt mit, dass die Arbeiten länger dauern als geplant. Sie sollen am Montag fortgesetzt werden. Demnach hätten Taucher am Freitag damit begonnen, die gefluteten Lufttanks der havarierten Arbeitsplattform leerzupumpen. Diese konnten aber nicht wie geplant am gleichen Tag beendet werden. Die Plattform liegt noch schräg im Wasser. Die Eröffnung der neuen Seebrücke war für September geplant. Wie die Gemeinde weiter mitteilte, ist derzeit unklar, ob der Termin eingehalten werden kann.

