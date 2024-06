Stand: 10.06.2024 13:37 Uhr Tating: Bürgerbefragung zu Windkraft

Die Gemeinde Tating (Kreis Nordfriesland) hat den Wahltag am Sonntag genutzt, um ihre Einwohner zu befragen. Bürgermeister Hans Friedrich Friedel (AWT) wollte wissen, ob die Bewohner für oder gegen Windkraftanlagen in der Gemeinde sind. Bei einer Wahlbeteiligung von 50,1 Prozent stimmten rund 63 Prozent dagegen. Laut Friedel sollte damit die Stimmung in der Gemeinde abgefragt werden. Er sagte weiter, man wolle sich daran halten und ein bis zwei Jahre "Ruhe halten".

Da es sich dabei um eine Bürgerbefragung handelt, ist das Ergebnis - anders als bei einem Bürgerentscheid - nicht bindend. Verhindern kann die Gemeinde den Bau der Windräder nicht, aber eine Eigenbeteiligung der Gemeinde wird es laut Bürgermeister Friedel erstmal nicht geben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.06.2024 | 16:30 Uhr