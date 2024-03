Stand: 23.03.2024 11:41 Uhr Tanklaster in Dithmarschen umgekippt

In Dithmarschen ist am Sonnabend ein Tanklaster umgekippt. Das Fahrzeug liegt laut Polizei mit den Reifen nach oben auf einer Landstraße zwischen den Ortschaften Schlichting und Bösbüttel. Wie der Unfall passiert ist, konnten zunächst weder Polizei noch Feuerwehr sagen. Der Fahrer kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Der Laster hat einen sogenannten Multi-Kraftstoff geladen, der als Gefahrgut gilt. Derzeit läuft aber nichts davon aus, hieß es am Vormittag. Die betroffene Landstraße südlich von Friedrichstadt ist voll gesperrt. Ein Kran muss den Laster aufrichten. Das werde länger dauern, sagte eine Polizeisprecherin.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.03.2024 | 11:00 Uhr