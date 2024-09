Stand: 06.09.2024 16:15 Uhr Tag des offenen Denkmals: 120 Gebäude in SH öffnen

Zum bundesweiten Tag des offenen /ratgeber/reise/ostseekueste_sh/holstentor152_v-contentxl.jpgDenkmals öffnen am Sonntag rund 120 historische Gebäude in Schleswig-Holstein ihre Türen. Unter dem Motto "Wahr-Zeichen. Zeitzeugen der Geschichte" können Interessierte die Geschichte hinter den Denkmälern entdecken. In Lübeck sind 46 Veranstaltungen geplant, darunter das Museum Holstentor, die Katharinenkirche und das Museum Behnhaus Drägerhaus. Auch die Eutiner Landesbibliothek (Kreis Ostholstein) und in Mölln das Kontorhaus Am Markt (Kreis Herzogtum Lauenburg) laden zu spannenden Einblicken ein.

