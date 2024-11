Stand: 08.11.2024 16:12 Uhr Tag der Schleiforschung in Schleswig mit dem Umweltminister

In Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) findet am Sonnabendvormittag der Tag der Schleiforschung statt. Ab 10 Uhr können sich Interessierte über den Umweltzustand der Schlei informieren. Forscherinnen und Forscher berichten dort über ihre Projekte im Wasser und an Land. Die Vernastaltung mit Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) ist kostenlos und geht bis 17.30 Uhr.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.11.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Umweltschutz Kreis Schleswig-Flensburg