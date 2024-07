Stand: 12.07.2024 15:55 Uhr Tafel-Tag am Sonntag in Kappeln

Die Tafel in Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) plant am Sonntag einen Aktionstag. Ziel des Tafel-Tages sei es, Helferinnen und Helfer sowie Menschen mit Migrationshintergrund zusammenzubringen, kündigt das Team an.

Etwa 300 Menschen nutzen die Tafel wöchentlich

Die Tafel in Kappeln zählt derzeit nach eigenen Angaben rund 300 Nutzerinnen und Nutzer pro Woche. Am Sonntag wollen die Organisatorinnen und Organisatoren an der Ellenbergerstraße 27 in Kappeln unter anderem eine Hüpfburg und eine Torwand aufbauen.

