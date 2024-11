Stand: 25.11.2024 10:35 Uhr TÜV Nord Report: 65 Prozent aller Pkw in Heide ohne Mängel

Nahezu zwei Drittel aller Pkw kommen in Heide (Kreis Dithmarschen) problemlos durch den TÜV. Das ist das Ergebnis des TÜV Nord Reports. Bei 15,8 Prozent fanden die Prüfer während der Hauptuntersuchung (HU) geringe Mängel. Ähnlich war es im vergangenen Jahr. Zusätzlich hat fast jedes fünfte Fahrzeug so schwerwiegende Mängel, dass es erst repariert werden muss, ehe die Plakette angebracht werden kann. Zu den gefährlichen Mängeln zählen zum Beispiel ausgefallene Bremslichter. Allerdings mussten die Prüfer kein Fahrzeug sofort stilllegen, weil es verkehrsuntauglich war. Die Hauptuntersuchung ist alle zwei Jahre fällig. Wer zwei Monate überzieht, riskiert ein Verwarnungsgeld, bei acht Monaten droht ein Punkt in Flensburg.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.11.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen