Sylt: Bürgermeister soll amtsärztlich untersucht werden

Der Hauptausschuss der Gemeinde Sylt hat am Dienstagabend beschlossen, eine amtsärztliche Untersuchung des Bürgermeisters einzuleiten. Nikolas Häckel (parteilos) ist seit Monaten aufgrund eines Burn-Outs krankgeschrieben. Zudem soll die Verwaltung die Bezüge des Bürgermeisters im Falle einer frühzeitigen Versetzung in den Ruhestand berechnen. Dieses Vorgehen sei keine politische Entscheidung und habe nichts mit einem Abwahlverfahren zu tun, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde. Ein Gespräch der Anwälte beider Seiten hat keine einvernehmliche Lösung gebracht.

