Stand: 26.09.2024 11:07 Uhr Südholstein: Keine Erhöhung des Zuschusses für Deutschlandticket bei Schülern

Die Kreise in Südholstein haben bekannt gegeben, was die Preiserhöhung des Deutschlandtickets für Schülerinnen und Schüler bedeutet. Bis jetzt mussten die sie für das Ticket monatlich 29 Euro zahlen, weil die Kreise Pinneberg, Segeberg und Stormarn 20 Euro Zuschuss dazugegeben haben. Dieser Zuschuss wird nicht erhöht, wenn das Deutschlandticket teurer wird, so die Kreisverwaltung Segeberg. Schülerinnen und Schüler müssen demnach statt 29 Euro künftig 38 Euro pro Monat zahlen. Ein Sprecher des Kreises Segeberg sagte, der Kreis würde Familien gerne unterstützen, aber wegen der angespannten Haushaltslage müsse gespart werden. Auch im Kreis Stormarn wird der Zuschuss nicht erhöht.

