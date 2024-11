Stand: 08.11.2024 09:33 Uhr Südholstein: Diakonie startet Winternothilfe

Um obdachlose Menschen vor dem Erfrieren zu retten, ist in den sieben Einrichtungen der Diakonie in Südholstein die Winternothilfe gestartet. Unter anderem in Elmshorn (Kreis Pinneberg), Norderstedt und Bad Segeberg (beide Kreis Segeberg). Sie haben ab sofort länger geöffnet und bieten zusätzliche Notschlafplätze an. In den Unterkünften gibt es laut Diakonie zudem heiße Getränke und die Möglichkeit zu duschen. Wer reglose Obdachlose sieht, denen es augenscheinlich schlecht geht, den bittet die Diakonie, den Notruf unter der 112 zu wählen und so den Betroffenen zu helfen.

