Sturmflut an der Ostseeküste: Schleswig massiv betroffen Stand: 20.10.2023 17:10 Uhr Neben Flensburg und Kappeln wird auch Schleswig zurzeit stark von der Sturmflutgetroffen. Zahlreiche Straßen sind gesperrt - die Stadtwerke bemühen sich, die Stromversorgung aufrecht zu erhalten.

Maximal 1,70 Meter über dem mittleren Wasserstand - so lautete die Vorhersage für Schleswig im Kreis Schleswig-Flensburg. Mittlerweile ist der Pegel schon auf 1,80 über den Mittelwert der Wasserstände angesteigen. Der Ostseearm flutet das Stadtgebiet.

Nun haben Stadt, Polizei und die Stadtwerke eine Warnung veröffentlicht. Darin werden die Bürger dazu aufgerufen, sich möglichst nicht im Freien aufzuhalten. Von Fahrten und Wegen ins Stadtgebiet sei abzusehen - der südliche Innenstadtbereich wurde bereits für den Autoverkehr komplett abgeriegelt.

Vollgesperrt sind aktuell:

B76/B77 Abfahrt Schleswig Mitte stadteinwärts

Gottorfer Damm aus Richtung Friedrichsberg stadteinwärts

Lollfuß

Flensburger Straße ab Neuwerkstraße Richtung Süden

Hühnerhäuserkreuzung Richtung Gottorfer Damm

Königstraße

Plessenstraße

gesamter Bereich Hafen/ Holm/Auf der Freiheit

Der Gottorfer Damm ist stadtauswärts auf B76/B77 befahrbar.

"Die Stadtwerke SH sind bestrebt, die Stromversorgung in den von der Überflutung betroffenen Gebieten bestmöglich aufrecht zu erhalten", heißt es in der am Nachmittag veröffentlichten Mitteilung. Allerdings könne es in gefährdeten Bereichen zu Abschaltungen kommen.

Bereits vom Stromnetz getrennt ist die Straßenbeleuchtung auf den Königswiesen. Weitere Abschaltungen werden laut Stadtwerke im Bereich Auf der Freiheit, Am Hafen und Holm ständig geprüft - und bei Bedarf kurzfristig vorgenommen.

Polizei: Notruf nur in Notfällen

Weiter werden die Schleswiger zu Besonnenheit aufgerufen. Die Notrufnummern von Polizei und Rettungsdiensten sollen nur in Notfällen gewählt werden. Alle verfügbaren Kräfte seien um Einsatz.

Der Hochwasserhöhepunkt wird nach aktuellen Berechnungen gegen Mitternacht erreicht.

