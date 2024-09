Stand: 20.09.2024 17:03 Uhr Stromausfall am Donnerstagabend in Norderstedt

Im Norderstedter Stadtteil Garstedt ist am Donnerstagabend in mehreren Haushalten der Strom ausgefallen. Grund war laut Stadt, eine sogenannte Mittelspannungsstörung in einigen Trafostationen der Stadtwerke. Die Freiwillige Feuerwehr in Garstedt musste eine Person aus einem Aufzug befreien. Nach etwa eineinhalb Stunden hatten die Arbeiter der Stadtwerke den Schaden repariert.

Schlagwörter zu diesem Artikel Norderstedt