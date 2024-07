Stand: 29.07.2024 14:42 Uhr Strohballen in Süderholm in Flammen aufgegangen

Am Sonntagnachmittag sind auf einem Anhänger in Heide-Süderholm (Kreis Dithmarschen) Strohballen in Flammen aufgegangen. Nach Angaben der Polizei verhinderten die Einsatzkräfte ein Übergreifen des Feuers auf umliegende Flächen. Ein Auto, das in der Nähe geparkt war, blieb unbeschädigt. Die Helfer zogen die Ballen mit Hilfe eines Radladers auseinander und löschten das Feuer. Ein Autofahrer hatte den starken Rauch gesehen und die Feuerwehr alarmiert. Die Ursache ist noch unklar. Brandexperten der Polizei haben die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Verletzt wurde niemand.

