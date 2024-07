Stand: 10.07.2024 08:08 Uhr Stimmung bei Handwerksbetrieben besser

Die Stimmung unter Handwerksbetrieben hat sich im Norden des Landes entgegen den Erwartungen leicht verbessert. Das zumindest teilt die Handwerkskammer Schleswig-Holstein mit. In einer Umfrage bewerten demnach die Hälfte der befragten Betriebe die Konjunkturlage als gut - im Frühjahr waren es noch 44 Prozent. Die Kammer führt das unter anderem auf einen Aufwärtstrend in der Baubranche zurück. An der Umfrage haben im Kammerbezirk Flensburg laut eigenen Angaben 215 Betriebe teilgenommen - zum Bezirk zählen neben der Stadt Flensburg auch die Kreise Schleswig-Flensburg, Nordfriesland, Rendsburg-Eckernförde und Dithmarschen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.07.2024 | 08:30 Uhr