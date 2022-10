Steigende Inzidenzen: Imland-Klinik verhängt Besucherstopp Stand: 13.10.2022 12:04 Uhr In Schleswig-Holstein können Kliniken derzeit selbst darüber entscheiden, wie streng sie es mit ihren Besuchsregeln halten. In den Imland-Kliniken wurden die Regeln nun erheblich verschärft.

Die Imland-Klinik hat für ihre Standorte in Rendsburg und Eckernförde einen Besucherstopp verhängt. Damit reagiert das Krankenhaus auf die hohen Corona-Zahlen. Gestern wurden laut Meldestelle landesweit 3.711 Neuinfektionen registriert, eine Woche zuvor waren es 4.100. Experten gehen jedoch von einer hohen Dunkelziffer aus. Nur in wenigen Fällen werden in der Imland-Klinik für Besucher Ausnahmen erlaubt - beispielsweise bei Geburten und bei Patienten in Lebensgefahr.

Keine verschärften Regelungen am UKSH in Kiel und Lübeck

Das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) mit den Standorten in Kiel und Lübeck will nach eigener Aussage zunächst an den bisherigen Regeln festhalten. Dort gilt: Nur ein Besuch pro Tag und Patient - das auch nur für maximal eine Stunde in der Zeit zwischen 15 und 18 Uhr. Dazu muss ein negativer Corona-Test nachgewiesen werden. Lockerer sind die Regeln zum Beispiel in Husum. Seit Anfang Oktober müssen geimpfte oder genesene Besucherinnen und Besucher keinen negativen Corona-Test mehr vorzeigen.

