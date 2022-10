Corona mit Langzeitfolgen - Was hilft gegen Post-Covid?

Viele überstehen eine Corona-Erkrankung folgenlos, bei einigen halten sich bedenkliche Symptome über Wochen und Monate.

Vielfältige Beschwerden nach einer Corona-Erkrankungen

Unter anderem schlägt das Virus aufs Herz und verursacht Entzündungen, die vielfach nicht mit gängigen Diagnose-Instrumenten erkannt werden, so das Ergebnis einer aktuellen Studie Essener Forscher. Andere haben Schwierigkeiten, sich nach der Erkrankung Dinge zu merken, sie spüren die Auswirkungen in einer Beeinträchtigung von Nerven und Gehirn. Andere Corona-Patienten wiederum entwickeln als Folge ein Chronisches Fatigue Syndrom (CFS). Die Erkrankten fühlen sich zutiefst erschöpft, beschreiben ihren Zustand im schlimmsten Fall so, als fühlten sie sich lebendig begraben und können in manchen Phasen kaum aus dem Bett aufstehen.

Welche Therapiemöglichkeiten gibt es für Erkrankte, die nach der akuten Infektion noch lange gesundheitlich beeinträchtigt sind? Was kann helfen und gibt Hoffnung auf Besserung?

NDR Info Moderatorin Ulrike Heckmann begrüßt als Gäste:

Dr. Melanie Hümmelgen

Internistin und Kardiologin, ärztliche Direktorin und Chefärztin der Mühlenbergklinik in Bad Malente-Gremsmühlen

Prof. Dr. Andreas Stallmach

Direktor der Klinik für Innere Medizin am Universitätsklinikum Jena

